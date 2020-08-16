"الفقي" يتفقد الأنشطة المختلفة بمركز شباب مدينة سوهاج

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج جولة ميدانية تفقد خلالها مركز شباب مدينة سوهاج، لمتابعة الأنشطة المختلفة بالمركز والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للشباب.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد الأنشطة الرياضية، حيث تابع أنشطة الكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة القدم للشباب والفتيات، وتفقد برلمان الطلائع والشباب، ونادي المرأة والفتاة، وصالة الألعاب البدنية، وصالة الكاراتيه، واستمع إلى شرح مفصل عن أنشطة النادي، مشيدا بالمستوى المتميز للمركز في جميع الأنشطة، وموجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد "الفقي" أهمية دور مراكز الشباب في بناء واستثمار طاقات الشباب، وخلق أجيال وطنية مستنيرة، وتحقيق استراتيجية بناء الإنسان التي أعلن عنها من قبل الرئيس السيسي، مشيرا إلى ضرورة تحويل مراكز الشباب لمراكز إبداعية وخدمة مجتمعية، لافتا إلى القيام بزيارات متعددة لمراكز الشباب بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية الجولة أهدى رئيس مجلس إدارة المركز، المحافظ درع المركز تقديرا لمجهوداته في دعم مراكز الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج.