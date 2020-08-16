عاجل.. وزير النقل يعلن انتهاء تطوير ميناء السلوم العام الجاري

استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات مشروعات الموانئ البرية والجافة، موضحًا أنَّ مصر لديها 7 موانئ، 3 منها على الحدود البرية الدولية الشرقية و3 على الجنوبية ويتبقى تطوير ميناء السلوم واذي ينتهي بنهاية العام المالي الجاري.

وأضاف "الوزير"، خلال كلمته بحفل افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وعدد من مشروعات مجال النقل، أنَّ "المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة ملف جديد لدينا، ولكنه مهم جدًا لزيادة حركة التداول بالموانئ".

وأشار إلى أنَّ أول ميناء في 6 أكتوبر تمّ إسناده لتحالف شركات قطاع خاص مصري أجنبي، وحاليًا يتمّ إعداد دراسات لإنشاء 4 موانئ جديدة بالتنسيق مع بنك إعادة الإعمار الإستثمار الأوروبي، موضحًا أنَّه سيتمّ إنشاء هذه الموانئ في العاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة ودمياط الجديدة وسوهاج الجديدة كي يكون لدينا 8 موانئ جافة و5 مراكز لوجيستية.

وتابع "الوزير"، أنَّ مشروعات النقل النهري لها خطة طموحة خصوصًا، مبينًا أنَّه قليل التكاليف وغير ملوث للبيئة ولكن شهد قصورًا في السنوات الماضية ولكن جار تكريك وتطهير المجرى الملاحي لنهر النيل لعودة المراكب النيلية مرة أخرى، ثم نقل بضائع عبر نهر النيل، إضافة لتكريك وتطهير الطرق الملاحية النهرية من القاهرة للإسكندرية ومن القاهرة لدمياط، مما يعيد نقل القمح بعد توقف 36 شهرًا من ميناء دمياط لصوامعه في إمبابة، ومنذ 5 أيام تم نقل 1800 طن قمح وهي كمية كبيرة في زمن أسرع.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع "BRT" والأتوبيس الترددي.