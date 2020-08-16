برلماني: المواطنين مش فاهمين قانون التصالح مع مخالفات البناء

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن "قانون التصالح الجديد من الحكومة على مخالفات العقارات جاء نتيجة اجتماع مطول داخل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب".

وأضاف الحسيني، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن "كلمة الدولة المكون الرئيسي لها هو المواطن، ولا يوجد فصل دائمًا ما بين الدولة ومصلحتها وهيبتها وبين المواطن لأن كله في النهاية يعود لمصلحة المواطن".

وتابع: "نحن متابعون لمعظم محافظات الجمهورية، وهناك شكاوى متكررة وتظلمات وردت إلينا في اللجنة بخصوص موضوع جدية التصالح، والمواطنون غير متفهمين للوضع وقانون 19 لسنة 2019 لم يفهمه المواطنون أيضًا بشكل كبير، ومهما يتم من إجراءات نجد المواطن يضع نفسه في حيز غير مفهوم، وغير مستوعب معنى التصالح، مشيرًا إلي أن هذا كله يصب في مصلحة المواطنين".