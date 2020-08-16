وزير التموين يتفقد المنطقة التجارية بطنطا غدا

أجرى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الإثنين، زيارة تفقدية لأعمال المنطقة التجارية ـ اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والتي تتضمن متابعة تنفيذ أعمال المخازن والوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعة، وأيضا مقر للسجل التجاري بالمنطقة.

كما سيتم افتتاح النادي الرياضي الاجتماعي، كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية ـ اللوجستية.

وسيرافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية ـ اللوجستية، كل من السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور طارق رحمي محافظ الغربي.