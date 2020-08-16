طقس الاثنين.. حار رطب بمعظم الأنحاء ورياح نشطة على السواحل الشمالية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، غدًا الاثنين، إذ تنتشر الشبورة المائية صباحًا ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا ولطيف ليلًا، فيما يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، ومعتدل ليلًا.

وأضاف الخبراء أنّ الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 24

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 34 25

بلطيم 32 25

مطروح 30 22

السلوم 31 24

سيوة 38 20

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 24

العريش 34 23

رفح 33 23

رأس سدر 37 25

نخل 38 18

نويبع 37 29

طابا 37 27

كاترين 32 18

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 40 29

مرسى علم 39 29

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 39 24

أسيوط 40 24

سوهاج 40 26

قنا 41 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

إدفو 43 28

أبوسمبل 43 26

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 37 28

أبو رماد 35 29

حلايب 34 30

رأس حدربة 34 30