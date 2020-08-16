تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الهبوط الأرضي بالمحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة الى اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بالتنسيق الكامل مع المحاسب أحمد المغاوري، رئيس حي ثان، لتشكيل لجنة هندسية لمعاينة الهبوط الأرضي بميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وسيطرت حالة من الخوف والقلق على أبناء وأسر المدينة العمالية بسبب شيوع الانهيارات الأرضية بطول الشارع المؤدي إلى ميدان مسجد عبدربه ونعمان الأعصر بوسط المدينة، خشية تعرض حياة أطفالهم وذويهم للخطر.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث هبوط أرضي بمحيط ميدان الشون بطريق نعمان الأعصر بنطاق حي ثان المحلة.

وانتقل المحاسب أحمد المغاوري سليمان، رئيس حي ثان المحلة، ومسؤولي الإدارة الهندسية وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة إلى موقع مكان الهبوط، وإجراء معاينة للحادث، وجاري عمل جسة للوقوف على أسباب الهبوط.

كما أوضح رئيس الحي أنه تم إخطار إدارة المرور وعمل كردون بمحيط الهبوط، والذي لم يسفر عنه أى إصابات بشرية أو خسائر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.