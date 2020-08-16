انطلاق المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" في الإسكندرية والغربية

انطلقت المرحلة الثانية من الفعاليات التدريبية للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم من محافظتي الإسكندرية والغربية.

وقالت رندا فارس، مدير مشروع مودة إن المرحلة الثانية من التدريبات تستهدف تدريب 1800 شاب وفتاة بعدد 36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – الفيوم – المنيا) ، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.

وأضافت فارس، أن هذه التدريبات تتناول المحتوى العلمي لمشروع "مودة" الذي سبق وأن قام المشروع بتطويره بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات وتستمر هذه التدريبات حتى 15 سبتمبر المقبل.