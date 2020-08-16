"تضامن الغربية": مليون جنيه لدعم زواج 100 فتاة يتيمة

أعلنت مديرية التضامن بالغربية، اليوم الأحد، تخصيص جمعية الأورمان، مليون جنيه لدعم زواج (100) فتاة يتيمة حتى نهاية العام، بواقع 10 آلاف جنيه لكل فتاة مستفيدة بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة.

جاء ذلك برعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لتقديم الخدمات للحالات المستحقة ومساعدتهم وفق أولويات الضرورة .

وقالت أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، إن "نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني، أطلقته الأورمان قبل سنوات، ومستمرة فيه بالتعاون والتنسيق مع المديرية لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غيرالقادرات في بناء حياة جديدة.

وأوضحت النادري أن "المبلغ المخصص لإتمام زفاف 100 فتاة يتيمة سوف تعمل بواقع إتمام زفاف 20 فتاة يتيمة شهريًا من أغسطس الجاري إلى ديسمبر حتى نهاية 2020 " .

وجدير بالذكر أن الحالات المستحقة تصل إلى نحو 1200 أسرة وعائلة من القرى الأكثر احتياجًا.