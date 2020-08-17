حظك اليوم الاثنين 17-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء دائم القلق على الأشخاص المقربين منه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك أن تهتم بصحتك، وتعتني بسلامتك ومن المهم أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك اليوم بالتعامل فقط مع من تثق بهم ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.