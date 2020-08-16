أستاذ نقل: "عدلي منصور" هي أول محطة تبادلية في مصر

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن قطاع النقل هو أساس التنمية، وأي دولة ترغب في عمل تنمية وجذب الاستثمار تعتمد على 3 خطوات، وهي تنمية قطاع النقل والاتصالات والطاقة، وهو ما تقوم عليه الدولة في الوقت الرهن وتعطيه أهمية كبرى.

وأضاف "عقيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن محطة عدلي منصور التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم محطة تبادلية لوسائل النقل تعد الأولى في مصر، أي يوجد في هذه المحطة وسائل نقل متعددة مثل مترو الأنفاق والسكة الحديد والأتوبيسات الذكية والعادية، "الناس مش هتروح تقف في الشارع، ولكن مستوى زي أوروبا".

وأشار إلى أن الأتوبيس السريع الذكي أو المعروف بـBRT يتحرك بشكل حر ويقف في محطات محددة على المسارات الرئيسية وسيبدأ تشغيله على الطريق الدائري ويربط المحطات التبادلية ببعض، بحيث يمكن لصاحب السيارة ترك سياراتها والركوب في هذه الأتوبيسات للانتقال لوسائل نقل أخرى.