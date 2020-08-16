الصحة: حالة الحذر من كورونا ستستمر حتى بعد الوصول لـ"صفر" إصابات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مصر منذ 3 أسابيع في فترة تسمى بـ"الترقب والحذر" بشأن فيروس كورونا، موضحا أن الإصابات في انخفاض مستمرة في الانخفاض، "حتى لو وصلنا لصفر إصابات هنفضل في مرحلة الترقب والحذر".

وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن اتباع المواطن للإجراءات الوقائية والاحترازية لها دور كبير في انخفاض الإصابات وعدم العودة لزيادها، لافتا إلى خطورة كورونا مقارنة بالفيروسات الأخرى تكمن في سرعة انتشاره، "لو عندي 10 أشخاص ممكن ينقلوا العدوى لـ25 شخص لكن في الأوبئة الأخرى انتشار العدوى تكون أقل".

وأشار إلى أن فترة حضانة فيروس كورونا من 4 لـ12 يوم، "ممكن يبقى فيه واحد مصاب بس الأعراض متظهرش عليه لحد 12 يوم"، كما أن معظم المصابين تظهر الأعراض لديهم بشكل بسيط.

وأوضح أن المدة بين ظهور الأعراض وشدة المرض يمكن أن تصل إلى يوم أو نصف يوم، "لو إنفلونزا عادي ممكن تظهر الأعراض النهاردة وبعد يومين تبدأ الأمور تتدهور لكن مع كورونا في نفس اليوم اللي بتظهر فيه الأعراض المريض بيدخل للعناية المركزة وحالته تشتد".