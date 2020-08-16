تنسيقية الأحزاب: إنشاء طرق آمنة يسهم في زيادة مشاركة المرأة بسوق العمل

قال محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق مفخرة للجميع، موضحًا أن تكلفة الزحمة في العاصمة المصرية القاهرة قدرها البنك الدولي في 2014، بـ 8 مليارات دولارات.

وأضاف "فريد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن إنشاء شبكة طرق كبيرة متطورة وآمنة تسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأشار عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن تكلفة الخط الثالث من المترو 97 مليار جنيه وهي أرخص من تكلفة الزحمة.

من ناحية أخرى، أشاد الكاتب الصحفي سليمان جودة، بالمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم الأحد، موضحًا أن مشروع مترو الأنفاق من المشروعات الرائدة في المنطقة ويعد الأول بالشرق الأوسط ويجب أن يكون محل فخر لكل مواطن.

وأضاف "جودة"، خلال مداخلة في نفس البرنامج: "اللي راح باريس أو لندن هيلاقي نفس اللي افتتحه الرئيس اليوم"، وناشد المواطنين بحسن استخدام مترو الأنفاق كي تبقى بكفاءتها للآخرين.