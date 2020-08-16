رئيس التحرير

محمود مسلم

صحة الغربية: عودة مستشفى عزل كفر الزيات العام للعمل بشكل طبيعي

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
07:58 م | الأحد 16 أغسطس 2020
صحة الغربية: عودة مستشفى عزل كفر الزيات العام للعمل بشكل طبيعي

صحة الغربية: عودة مستشفى عزل كفر الزيات العام للعمل بشكل طبيعي

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عودة مستشفى كفر الزيات العام، للعمل مرة أخرى بشكل طبيعي، واستقبال كافة المرضى وتقديم العلاج لهم، وذلك بعد تحويل المستشفى خلال الأشهر الماضية إلى عزل لعلاج مصابي فيروس كورونا.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة، قررت عودة العمل بالمستشفى بشكل طبيعي، وإعادة ترتيب الأقسام من الداخل مرة أخرى، وتخصيص جزء لاستقبال وفرز وحجز مرضى فيروس كورونا، موضحًا أنه تم إعادة فتح وتشغيل وحدة الكلى الصناعي، وجميع الأقسام مرة أخرى أمام المواطنين فى جميع التخصصات، وجار تشغيل الحضانات بالمستشفى بعد تعقيمها وتطهير المداخل والمخارج وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

وذكر أن جميع العاملين بمستشفى كفر الزيات يستحقون وسام الشكر والتقدير والاحترام، لدورهم فى الفترة الماضية وجهودهم والدور وطنى الذين قاموا به للدولة.

اقرأ المزيد:

"صحة الغربية" تنعى وفاة طبيب بمستشفى كفر الزيات مُصابا بكورونا

خطة عودة "عزل كفر الزيات" لمستشفى عام

1312 مريضا في 120 يوما.. 24 مصابا يفصل عزل كفر الزيات عن "صفر كورونا"

محافظ الغربية ينعى شهيد الواجب "كمال ضبش" ابن كفر الزيات

محافظ الغربية يغلق قاعة تصوير بطريق طنطا- كفر الزيات الزراعي

عمره 63 عاما.. نجاح عملية جراحية لمريض كورونا في عزل كفر الزيات