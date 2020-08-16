صحة الغربية: عودة مستشفى عزل كفر الزيات العام للعمل بشكل طبيعي

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عودة مستشفى كفر الزيات العام، للعمل مرة أخرى بشكل طبيعي، واستقبال كافة المرضى وتقديم العلاج لهم، وذلك بعد تحويل المستشفى خلال الأشهر الماضية إلى عزل لعلاج مصابي فيروس كورونا.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة، قررت عودة العمل بالمستشفى بشكل طبيعي، وإعادة ترتيب الأقسام من الداخل مرة أخرى، وتخصيص جزء لاستقبال وفرز وحجز مرضى فيروس كورونا، موضحًا أنه تم إعادة فتح وتشغيل وحدة الكلى الصناعي، وجميع الأقسام مرة أخرى أمام المواطنين فى جميع التخصصات، وجار تشغيل الحضانات بالمستشفى بعد تعقيمها وتطهير المداخل والمخارج وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

وذكر أن جميع العاملين بمستشفى كفر الزيات يستحقون وسام الشكر والتقدير والاحترام، لدورهم فى الفترة الماضية وجهودهم والدور وطنى الذين قاموا به للدولة.