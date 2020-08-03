خطة عودة "عزل كفر الزيات" لمستشفى عام

تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى العزل بكفرالزيات، وذلك برفقة الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة هيام أبو حمر مديرة إدارة الطب العلاجي.

وتفقد "حميدة" الأعمال والخطط الموضوعة من قبل إدارة المستشفى بقيادة الدكتور وليد الصياد مدير المستشفى لعودة العمل للمستشفي كما كانت قبل أزمة كورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن العمل بالمستشفى سيعود تدريجيًا من خلال عودة الحضانات والطوارئ، ونقل أقسام الغسيل الكلوي من مستشفى ابيار إلى مستشفى كفرالزيات العام، إلى جانب الإبقاء على بعض الأقسام التي تحتاج لذلك بمستشفى ابيار لحين انتهاء أعمال النقل.

وأشار وكيل صحة الغربية إلى تخصيص قسم خاص باستقبال مصابي فيروس كورونا بالمستشفى بطاقة 40 سريرًا للحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى، وكذلك 13 سرير عناية مركزة للحالات المصابة بالفيروس والتي تحتاج لدخول العناية، بجانب 13 سرير عناية مركزة للحالات المرضية الأخرى.

وأشار الدكتور وليد الصياد مدير مستشفى كفرالزيات العام إلى وضع خطة تدريجية لعودة عمل المستشفى بكامل طاقته، وتقدم جميع الخدمات الطبية للمرضى.