وزير النقل يشيد بجهود "المقاولون العرب": تُطلب بالاسم من دول العالم

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن تنفيذ المونورول سيجري على أعلى مستوى بالتحالف الذي يضم المقاولون العرب وأوراسكوم مع شركة عالمية.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن المقاولون العرب وأوراسكوم لهما تاريخ مشرف واكتسبوا سمعة عالمية وبيطلبوا بالاسم ليس في إفريقيا فقط لكن على مستوى العالم، موضحًا أنه جرى إنشاء محطة مترو عدلي منصور بخبرات مصرية كبيرة.

وأكد وزير النقل والمواصلات، أن مصر تنافس الشركات العالمية في قطاع النقل والأنفاق، وروفيجي هو أكبر سد تنفذه مصر في تنزانيا، موضحًا أنه يجري أخد قروض بفائدة تصل إلى 1% أي لا تذكر، وننفذ مشروعات حديثة ووسائل مواصلات حضرية.