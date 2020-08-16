الوزير: هناك موانئ بها نترات أمونيوم والسيسي وجه بالعمل على الملف فورا

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة بدأت عملية التخلص من المواد الخطرة والقابلة للاشتعال في كافة الموانئ، موضحًا أن بعض الموانئ تحتوي على أمونيوم ونترات أمونيوم وتخضع لإجراءات شديدة.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل على هذا الملف بشكل فوري، وتوفير تأمين كاف بكافة الموانئ المصرية دون الانتظار إلى تشكيل لجان.

وأكد وزير النقل والمواصلات، أنه يجري تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية على كافة الشحنات بالميناء، حيث يجري التخلص من المهمل الخطر، ونوفر جميع وسائل التأمين للمتداول الخطر حتى خروجها من الميناء، كما أن السيسي وجه بتطوير كافة هناجر ميناء الإسكندرية.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، منذ قليل، إنه سيجري تحريك أسعار تذاكر لترتفع التذكرة قيمة 3 التي تشمل من محطة إلى 9 محطات إلى 5 جنيهات والتذكرة قيمة 5 التي تشمل من 9 محطات إلى 16 محطة إلى 7 جنيهات ، والتذكرة التي تضم من 16 محطة لأربعين إلى 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات