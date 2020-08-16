وزير النقل: الرئيس السيسي وجه بإلغاء المعديات واستبدالها بكباري

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل غرق معدية كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قائلا: "عرفت الكلام ده الفجر، صحوني الفجر قالولي إلحق يا فندم فيه كذا، رغم إني مش بلقي اللوم على حد أو بلقي المسؤولية عن نفسي، ولكن المعدية دي مش بتتبعنا ومش واخده التصديق مننا ولكن فيه مصريين ماتوا".

وأضاف "الوزير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، "لما قالولي عن الحادثة قولتلهم هي المعدية آلية ولا بجنزير، أنا عارف إن مفيش طبعا معديات آلية هناك لأن المعديات الآلية وفقا للقانون تبع وزارة النقل، بينما اللي بجنزير تبع المحليات ودة كلام عجيب".

وأوضح أنه فور علمه بالحادثة تحدث مع رئيس الوزراء والرئيس السيسي، "لما حكيت للرئيس قولته إن المعديات دي تبع المحافظات راح قالي مفيش حاجة اسمها تبع المحافظات، طلع قرار وزاري من عندك أو جمهوري لو أنت عاوز وتاخد كل المعديات تحت إشرافك ومسئول عن صيانتها وسلامتها، وكل المعديات دي تتلغي ونعمل كباري مكانها، قالي اشتغل ونسق مع المحافظين ونبقى نشوف التكلفة كام".

وتابع: "كل حتة فيها 3 أو 4 بيوت وأسرهم، الناحية التانية 3 أو 4 بيوت يقوموا مشغلين معدية، مينفعش الكلام ده، احنا نعمل كوبري خرساني محترم على بعد كل 25 كم ومرحلة بعدها نقول على بعد كل 10 كم ومرحلة أخرى كل مثلا 5 كم"