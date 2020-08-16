وزير النقل: مصر انتزعت بناء السد التنزاني من دول وشركات كبرى

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تنفيذ الشركات المصرية للمشروعات القومية الكبرى والعملاقة ليس مردوده فقط توفير العملة الصعبة أو تدريبهم ولكن منافسة الشركات العالمية في عقر دارها، "لو 12 مناقصة عالمية في أمريكا أو ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو أي مكان في العالم عشان تنفيذ خط أنفاق أقدر النهارده بالشركات المصرية نقدر وننافس، عندنا الخبرة".

وأضاف "الوزير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن أولى ثمار ذلك ظهرت في سد روفيجي في تنزانيا، إذ إن الإخوة التنزانيين لديهم ثقة كبيرة في مصر والرئيس السيسي، متابعا: "الرئيس التنزاني قابلته شخصيا قال لي إحنا ثقتنا في الرئيس السيسي والشركات المصرية بلا حدود وقال بالنص احنا لجأنا لمصر كما لجأت السيدة مريم لمصر".

وتابع: "الأشقاء التنزانيين أخدتهم وفرجتهم طريق الجلالة وقلت لهم اللي هيحصل عندكم في سد روفيجي احنا هنكسر الصخور زي طريق الجلالة وقناطر أسيوط ولما شافوا الشركات المصرية قوت وجمدت، سد روفيجي احنا انتزعناه من شركات عالمية كبيرة بتنافسنا ودول متقدمة عننا، الصين بالتحديد، ودولة بتنافسنا وأنا بكرهها لا داع لذكر اسمها، كانت مستميتة لبناء السد".