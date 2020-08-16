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وزير النقل: استخراج اشتراك مترو مدى الحياة للرئيس السيسي

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محمود البدوي
08:57 م | الأحد 16 أغسطس 2020
المهندس كامل الوزير.. وزير النقل والمواصلات

المهندس كامل الوزير.. وزير النقل والمواصلات

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تم استخراج اشتراكين للمترو، للرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور، متوقعًا أن يستقل الرئيس السيسي المترو من أجل تفقد أحوال المواطنين.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه تم استخراج اشتراك للمترو مدى الحياة للرئيس السيسي ودفع ثمنه، موضحًا أن كل شغل الدولة الشاغل توفير وسائل مواصلات آمنة وعصرية سعرها مناسب.

وأكد وزير النقل والمواصلات، أن المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق أنشأت بخبرات مصرية بنسبة 100%، مع الاستعانة بالخبراء الأجانب في بعض المسائل وده مش عيب، عندنا شركات مصرية قلبها جامد.

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