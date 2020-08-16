وزير النقل: هدخل القطاع الخاص في كل حته طالما فيه فائدة لينا

رد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، على تصريح الإعلامي أحمد موسى، الذي قال فيه "بما إن فيه شركة فرنسية ستدير الخط الثالث لمترو الأنفاق يبقى كده إحنا دخلنا القطاع الخاص في المترو والسكك الحديدية"، حيث كان رده: " هدخل القطاع الخاص في كل حته طالما هيفيدنا وهيعود على الراكب بتاعنا بالخير".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه يّنوي أيضًا إدخال القطاع الخاص في الكثير من الأعمال ليس فقط في الإدارة بل الإنشاء أيضًا، "بدل ما الدولة تيجي تعمل قطار سريع يربط بين العلمين والسخنة بـ 12 مليار جنيه، ياريت شركة خاصة تيجي تعملهم".

وتابع: "وكذلك القطار السريع السياحي من الغردقة وسفاجا لقنا والأقصر، والقطار الكهربائي دمياط - المنصورة الجديدة، لو عندنا مستثمرين يعملوها بنظام الـ POT ييجي من الصبح بكرة"، موضحًا أن هذا النظام يعني أن تقوم الشركة بعمل المشروع وإنشاءه وإدارته لفترة زمنية محددة يجري الاتفاق عليها وليكن مثلا "15 سنة"، مع إعطاء الدولة شهريًا حق انتفاع، وبعد تلك المدة يؤول المرفق للدولة بنسبة 80%.

وواصل: "فيه ناس تقدموا بس أنا حاسس أنهم مش جادين، لو جات ناس جادة، هندرس ونعرض على الحكومة ومجلس الوزراء والسيد الرئيس ونشتغل معاهم، والأولوية للمستثمرين المصريين الوطنيين".