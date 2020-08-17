إجراء مقابلات شخصية مع 65 مهندسا متقدمين لوظائف بجنوب سيناء

عُقدت، اليوم الأحد، لجنة المقابلات الشخصية الخاصة بوظائف المهندسين بمحافظة جنوب سيناء، والتي سبق الإعلان عنها، لمقابلة المهندسين المتقدمين للوظائف، بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام.

وترأست اللجنة، المهندسة إيناس سمير، نائبة محافظ جنوب سيناء، وعضوية مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق، ومدير عام مديرية الطرق، ومدير عام مركز معلومات الديوان العام، ومدير عام الموارد البشرية بالديوان العام، ومدير إدارة التخطيط العمراني، ومدير الحملة الميكانيكيات.

وجرى مقابلة 65 مهندسًا، في مختلف التخصصات الهندسية من كهرباء القوى، والمساحة، وميكانيكا سيارات، والعمارة، والتخطيط العمراني.