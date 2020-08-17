تذاكر مترو بـ 12 جنيها في هذه الحالات بدء من اليوم

أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تعليمات إلى كل إداراتها بمحطات الخطوط الثلاثة، لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو، ابتداء من صباح اليوم الاثنين، مع قيام أول قطار، وذلك عقب إعلان الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، زيادة أسعار تذاكر المترو، يأتي ذلك عقب افتتاح 6 محطات جديدة أمس، وهي "النزهة- قباء- عمر بن الخطاب- الهايكستب- هشام بركات- عدلي منصور".

وشملت الأسعار الجديدة، زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل أقل من 9 محطات من 3 جنيهات لتصبح 5 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث فتصبح سعرها 7 جنيهات بعدما كانت 5 جنيهات.

وتضمنت الأسعار زيادة سعر تذكرة استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة) من 5 جنيهات لتصبح 7 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث يصبح سعرها 10 جنيهات بعدما كانت 7 جنيهات.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال ثلاث مناطق (أكثر من 16 محطة) من 7 جنيهات لتصبح 10 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثاني، بينما تصبح 12 جنيها بعدما كانت 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.

وقال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن مشروعات الأنفاق تهدف إلى خدمة الجمهور وتخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى.