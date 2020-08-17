تعيين أفراد أمن لمنع العبث بمحتويات حدائق وميادين شمال سيناء

استجاب مجلس مدينة العريش سريعًا لدعوات أطلقها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من أجل وضع آلية للحفاظ على ميادين العريش الجديدة، بعدما نشروا صورًا تظهر حجم الدمار والخراب الذى يقوم به صبية من أجل الاستحمام في نافورة ميدان الرفاعي، وقيامهم بإتلاف الإضاءة والبروجولات الخشبية، وتقطيع الأشجار.

وقام مجلس مدينة العريش بتعيين أفراد أمن للانتشار فى الميادين الجديدة، لمنع الأطفال من العبث بمحتوياتها، ومنحهم صلاحيات لإبلاغ المجلس والشرطة بالصبية المتجاوزيين، ونشر ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح العميد ماجد محمد أحمد رئيس مدينة العريش، أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها على مستوي المحافظة، والتي يتم من خلالها تعيين رجال أمن للحفاظ على ممتلكات المدينة.

وناشد المواطنيين بضرورة التعاون مع رجال الأمن في الحفاظ على جمال ونظافة الميادين العامة، خاصة بعد رفع كفاءتها بالشكل الذى يليق بعاصمة المحافظة، مؤكدًا أن الميادين تكلفت ما يقرب من 33 مليون جنيه.