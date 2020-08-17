"شعراوي" يتابع أعمال دفع مقدمات التصالح في مخالفات البناء بطنطا
01:55 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
وزير التنمية المحلية يتابع أعمال تصالح مخالفات البناء بطنطا
تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا المركز التكنولوجي بحي ثان طنطا لمتابعة إقبال المواطنين على دفع مقدم التصالح في مخالفات البناء.
واستمع وزير التنمية المحلية إلى شرح خطوات تقديم أوراق التصالح من قبل المواطنين، مشيدا بالخدمة التي يقدمها المركز وتوفير كافة أوجه التعاون مع المواطنين.
يأتي ذلك على خلفية زيارة 4 وزراء لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية بالمحافظة وهم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.