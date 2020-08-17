تخصيص 3 قطع أراض لإنشاء مدارس تجريبية جديدة بأسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض المواقع التي اُختيرت لإنشاء مدارس تجريبية جديدة عليها بمدينة أسيوط، للقضاء على الكثافات بالمدارس، وسد العجز في المدارس التجريبية بالمحافظة مع تزايد الإقبال الكبير عليها من الطلاب.

وشملت جولة المحافظ تفقد 3 مواقع لقطع أراض بمساحات تتعدى 3000 متر بمناطق الأربعين والمعلمين الجديدة وبمنطقة قتلة بحي غرب مدينة أسيوط، وتم معاينة تلك الأراضي على الطبيعة، حيث تبينت صلاحيتها لإنشاء مدارس جديدة عليها وفقًا لاشتراطات هيئة الأبنية التعليمية.

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار قرارات الترخيص، حتى تتمكن هيئة الابنية التعليمية من تنفيذ المشروعات عليها طبقًا لتوجيهات الدولة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ووجه المحافظ بتذليل كافة العقبات لإنهاء كافة التراخيص وتسليم الأراضي للهيئة، نظرًا لمناسبة تلك المواقع لإقامة المدارس التجريبية عليها، لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب في الالتحاق بالمدارس التجريبية والمتميزة.