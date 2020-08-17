تحصيل 7 ملايين جنيه من المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم تحصيل نحو 7 ملايين جنيه من المتقدمين بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أن الأهالي شعروا بجدية الأمر وأهميته في استخراج ترخيص للمبنى، وتوصيل المرافق والخدمات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وأكد المحافظ أن إجمالي الحالات التي تقدمت للتصالح في مخالفات البناء بلغت 605 حالات، موزعة على مدن المحافظة المختلفة، بينها 350 بمدينة الطور، و120 بشرم الشيخ، و41 برأس سدر، و35 بأبوزنيمة، و35 بدهب، و20 في أبورديس، و4 بنويبع.

وأضاف أن اللجان الفنية والمكاتب الاستشارية المعنية تعمل على قدم وساق بالتنسيق بين نقابة المهندسين بالقاهرة والمحافظة وعدد من المكاتب الاستشارية، مشيرًا إلى أن مواطنين يتقدمون بملفات جديدة، بعد أن وجدوا جدية اللجان والمكاتب الاستشارية، خاصة أن الشهادة التي تعطى للمباني تحت إشراف نقابة المهندسين.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن أسعار التصالح تختلف في المدن عن القرى، وبين التجاري والسكني، وبين السياحي والاقتصادي، موضحًا أن الشهادة الإنشائية عبارة عن شهادة تفيد بأن المبنى سليم من الناحية الإنشائية، والمخالفة لا تؤثر على سلامة المبنى وقوة تحمله، طبقًا لما تم من تحديد لأبعاد المبنى والخرسانة الموجودة والمساحة.