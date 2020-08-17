حرائق وحوادث وانهيارات: كوارث أغسطس عرض مستمر

أغسطس "شهر الكوارث"، لم يمر علينا سوى 16 يوما فقط، لكنها حافلة بحوادث مستمرة في محافظات مصر، بين تسريب للسولار وحرائق مستمرة وانهيارات، وتستعرض "الوطن" أبرز الحوداث منذ بداية أغسطس.

17 أغسطس تسريب سولار على الدائري

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع، صباح اليوم، بسبب تسريب سولار من سيارة "فنطاس" على الطريق.

وقال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إنَّ رجال الحماية المدنية رشوا مياهًا ومواد على موقع تسريب السولار؛ لمنع اشتعال النيران، مبينًا أنَّه جرى فرض كردون أمني وسحب السيارة النقل ووضعها على جانب الطريق، مع إغلاق المكان المسرب من الفنطاس.

16 أغسطس.. السيطرة على حريق في محل صرافة بجامعة الدول العربية

تمكنت الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في محل صرافة بشارع جامعة الدول العربية، في المهندسين، وأجرت الحماية المدنية عمليات تبريد لمكان الحريق، وحررت محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي الإسكندرية شهد حي الجمرك انهيار أجزاء من عقار قديم، ظهر الأحد، بـ"حارة الحشرات".

15 أغسطس.. انهيار عقار بشارع قصر النيل وفي المنوفية

انهار عقار رقم 50 في شارع قصر النيل، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل العقار من أجل عمليات الإنقاذ، كما جرى إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار، على سبيل الاحتراز، وعندما أكدت اللجنة أن عقارهم لا يوجد به أي مخاوف وبحالة سليمة جرى إعادتها على الفور.

وفي المنوفية استخرج 3 مصابين من أسفل عقار منهار في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

13 أغسطس حريق 17 منزلنا في قنا وآخر أعلى مدرسة بالمنصورة

أصيب 10 أشخاص بحالة اختناق، إثر نشوب حريق امتد إلى 17 منزلًا بقرية سمهود التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، وعلى جانب آخر تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق محدود أعلى سطح مدارس الهدى والنور بالمنصورة.

12 أغسطس.. حريق هائل في ميدان الرماية

اندلع حريق هائل في ميدان الرماية، ودفعت إدارة الحماية المدنية في الجيزة بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة عليه.

9 أغسطس.. حريق محدود بـ"تربية الإسكندرية" ومنزل في قنا

سيطرت قوات الحماية المدنية وأمن الجامعة، على حريق محدود نشب داخل قاعة الندوات بكلية التربية جامعة الإسكندرية، بالتزامن مع امتحانات الطلاب، بسبب ماس كهربائي حيث لم يسفر عن إصابات أو تلفيات.

وفي اليوم نفسه، أصيب شخصان في حريق، نشب بمنزل بناحية السنابسة بمركز الوقف، شمال محافظة قنا، بسبب ماس كهربائي.

8 أغسطس حريق أعلى الدائري

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الذي نشب في عدد من السيارات أعلى الطريق الدائري، والذي أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

7 أغسطس.. حريق في مدينة نصر

سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة، أمس، على حريق منطقة التبة في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في شارع مصطفى النحاس وعلى الفور جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق في مخلفات بمنطقة التبة في مصطفي النحاس بمدينة نصر، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

6 أغسطس.. سقوط طائرة بالجونة وحريق معرض ملابس

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا بسقوط طائرة خاصة خلال رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة تحمل شخصين أحدهما الطيار وشخص آخر، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجرى إبلاغ الجهات المختصة للتحقيق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم من السيطرة على حريق هائل داخل معرض كبير للملابس ومخبز وعدة محال بشارع جمال عبدالناصر بمدينة كفر شكر دون وقوع إصابات.

5 أغسطس.. حريق هائل في منوف

نشب حريق هائل في عدد من الأراضي الزراعية على طريق "طملاي" الجديد بمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتهم مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية تصل إلى 300 متر.

4 أغسطس.. حريق في 11 منزلا بسوهاج

لقي طالب مصرعه، وأصيب آخر في حريق اندلع بـ11 منزلًا بنجع الحرامي قرية القرعان، دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

نتج عن الواقعة، نفوق 45 رأس غنم و16 عجلا، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى جرجا العام، فيما تمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء.

3 أغسطس.. السيطرة على حريق بطول سكة حديد قليوب ومصنع مواسير بالمرج

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق بطول السكة الحديد "الطريق التبادلي والعاشر" دون وقوع خسائر بالأرواح، يوم 3 أغسطس، وأخطرت الحماية المدنية والتي دفعت بـ 4 سيارات ونجحت في السيطرة على الحريق.

وفي المرج تمكّنت قوات الدفاع المدني، من إخماد حريق شب داخل مصنع مواسير بلاستك في المرج، بعد أن دفعت الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء عقب ورود بلاغ إليها بنشوب الحريق.

2 أغسطس.. حريق في زاوية بشبين القناطر

نشب حريق هائل في مسجد صغير "زاوية" بمدينة شبين القناطر عقب أداء المصلين لصلاة الفجر، وانصرفوا إلى منازلهم، حيث فوجئ الأهالي باندلاع الحريق وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

جرى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وتحرر محضرا بالواقعة، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق ومعرفة السبب.

1 أغسطس.. إخماد حريق في منزل بالمنيا

أخمدت قوات الدفاع المدني حريقًا محدودًا اندلع داخل منزل في إحدى قرى مركز بني مزار بشمال المنيا دون إصابات بشرية.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بني مزار، بنشوب حريق بمنزل بقرية قواطين بدائرة المركز.