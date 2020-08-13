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محمود مسلم

إصابة 10 اشخاص في حريق امتد إلى 17 منزلا بقنا

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رجب آدم
06:08 م | الخميس 13 أغسطس 2020
حريق

حريق

أصيب 10 أشخاص بحالة اختناق، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق امتد إلى 17 منزلا بقرية سمهود التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بحريق امتد في 17 منزلا بقرية مسعود في ابوتشت، أسفر عن إصابة 10 مواطنين بالاختناق، نقل منهم 6 بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أبوتشت المركزي، و4 منهم رفضوا استقلال السيارات الأجهزة.

جار حصر التلفيات والخسائر المادية، وتحرير المحضر، بعدما تمكنت الحماية المدنية والأهالي من إخماد الحريق.

فيما تجري مباحث أبوتشت تحرياتها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحريق.

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