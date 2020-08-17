صكوك الأضاحي توفر أكثر من 250 فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة الأوقاف أن العميد محمود السعدني رئيس الشركة المصرية لتجارة اللحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، قال إن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف وفَّر فرص عمل لعدد كبير من العمال الذين لا يتوافر لهم أي فرصة منذ عدة أشهر تزامنًا مع بداية أزمة كورونا.

ويعتمد المشروع على أكثر من 250 عاملا ما بين عمال للتعبئة داخل الكراتين وعمال للتحميل من العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى عمل جميع العاملين بالمجزر من جزارين وعمال وإداريين إلى جانب العمالة غير المباشرة في المشروع كالسائقين والمساعدين من أفراد التعتيق وغيرهم، وبذلك يعد مشروع صكوك الأضاحي انفراجة كبيرة للعمالة المؤقتة في ظل ازمة كورونا.

كما أعرب العاملون بالمشروع عن سعادتهم البالغة بما وفره لهم المشروع من فرص عمل على مدار مدة العمل في التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد والتحميل والنقل، إضافة إلى بعده الاجتماعي المهم، ما يجعل منه مشروعا وأنموذجا رائدا في خدمة المجتمع والعمل الاجتماعي الرائع المنظم المنضبط.