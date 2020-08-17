"الأوقاف" توزع 16 طن لحوم أضاحي بـ6 محافظات.. غدا

توزع وزارة الأوقاف 16 طنا من لحوم الأضاحي، غدا الثلاثاء، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (القاهرة والقليوبية وبني سويف والفيوم ومرسى مطروح والوادي الجديد)، بواقع 3 أطنان لمحافظات القاهرة والقليوبية وبني سويف والفيوم و2 طن لمحافظتي الوادي الجديد ومرسى مطروح، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

ووصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 170 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ – الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأن هذا حقهم علينا وعلى المجتمع، كما شددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.