"الإدارية": عدم جواز النقل من رياض الأطفال للابتدائي إلا بعد سنتين

رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم"، طعنًا مقدمًا من والد طفلة مقيدة بالصف الثاني من مرحلة رياض الأطفال "kg2"، على قرار عدم نقلها للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2018/2017، وأيدت المحكمة قرار استكمال الطفلة سنتين بمرحلة رياض الأطفال ورفض نقلها للصف الأول الابتدائي، وألزمت والد الطفلة بالمصروفات.

واستندت المحكمة إلى أن القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم (فصول رياض الأطفال) حدد سن القبول، باعتبار أن شهر أكتوبر هو تاريخ حساب سن الطفل المتقدم، وأن الأطفال ما بين الرابعة والسادسة يلتحقون بفصول رياض الأطفال، ويكون القبول تنازليًا من أعلى سن للمتقدمين هبوطًا إلى الحد الأدنى، وألا يقبل أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات.

وأكدت المحكمة أن المُشرع أنشأ المدارس الرسمية للغات ووضع لها تنظيمًا خاصًا، وارتأى في إطار ما يتمتع به من سلطة تقديرية في وضع قواعد وشروط القبول بها وتنظيم الدراسة فيها، أن تبدأ الدراسة بها باللغة الأجنبية بمرحلة رياض الأطفال لمدة سنتين قبل مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي العام، ومن ثم لا يجوز الالتحاق بهذه المدارس مباشرة بالصف الأول الابتدائي بمرحلة التعليم الأساسي لمن لم يقض بمرحلة رياض الأطفال بها مدة سنتين.

وثبت أن الطفلة مقيدة بالصف الأول بمرحلة رياض الأطفال (K.G1) بمدرسة ترسا الرسمية للغات في العام الدراسي 2016 /2017، وتبلغ من العمر في 1 أكتوبر عام 2017 ست سنوات، وإذ تقدم الطاعن بطلب إلى الجهة الإدارية لقيدها بالصف الأول الابتدائي بذات المدرسة في العام الدراسي 2018/2017، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، استنادًا إلى أن الطفلة لا تزال مقيدة بالمدرسة في هذا العام بالمرحلة الثانية رياض أطفال (K.G.2).

ورأت المحكمة أن جهة الإدارة لا تلتزم بقيدها في الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2018/2017 لمجرد بلوغها في أول أكتوبر عام 2017 ست سنوات، بحسبان أنها لم تكمل دراستها بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة.

ومن ثم فإنه عملاً بحكم المادة (9) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وقرار وزير التربية والتعليم رقم 285 لسنة 2014 المشار إليهما، وما استقر علية حكم دائرة توحيد المبادئ سالف الذكر ينتفي في شأن الطفلة مناط القبول بالصف الأول الابتدائي بهذه المدرسة، لأنه لا يجوز الانتقال من مرحلة رياض الأطفال إلى بداية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الأول الابتدائي) بالنسبة للمدارس الرسمية للغات إلا بعد اجتياز الطفل سنتين دراسيتين كاملتين في رياض الأطفال حتى ولو بلغ التلميذ خلالها ست سنوات.