بدء حظر دخول المسافرين دون نتيجة سلبية تحليل PCR

بدأت وزارة الطيران المدني، اليوم السبت، تطبيق قرار الحكومة بحظر دخول القادمين إلى مصر من خلال جميع المطارات المصرية، دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وأعلنت وزارة الطيران المدني، أن القرار يسرى على الأجانب فقط (غير حاملي الجنسية المصرية) ، كما يستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك ركاب الترانزيت إلى تلك المطارات.

وتتخذ سلطات المطارات المصرية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.