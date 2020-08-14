غدا.. بدء تطبيق قرار حظر دخول المسافرين دون نتيجة سلبية تحليل PCR

قالت وزارة الطيران المدنى إن قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة "سلبي"، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، سيسري على الأجانب فقط، غير حاملي الجنسية المصرية، ويطبق القرار اعتبارًا من يوم غد السبت.

كانت وزارة الطيران المدني أعلنت أنه سيُستثنى من القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك الركاب الترانزيت إلى تلك المطارات.