استبعاد عدد من المسافرين دون تحليل PCR وحظر دخولهم للبلاد

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن سلطات مطار القاهرة الدولي، بدأت في تنفيذ القرار بمتابعة الرحلات القادمة من الخارج، مع بدء الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، وذلك بمناظرة ومراجعة أوراق كل الركاب القادمين من الخارج للتأكد من مدى التزام شركات الطيران بقرار الحكومة المصرية من إلزام الركاب القادمين على متنها من المطارات الخارجية باحضار تحليل PCR بنتيجة سلبي.

وأوضحت المصادر، أن مطار القاهرة استقبل على مدار الساعات الماضية، منذ الثانية عشر بعد منتصف الليل، رحلات جوية قادمة من دول "الإمارات العربية المتحدة واليونان وأديس أبابا وروما" وعدد من الرحلات الأخرى، وتم مناظرة جميع الركاب الأجانب القادمين على متن الرحلات وتم استبعاد عدد من الركاب قادمين دون التحليل وحظر دخولهم.

وأشارت المصادر، إلى أن إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر، تتولى متابعة الركاب القادمين ومناظرة الأوراق الخاصة بتحليل PCR والتأكد من نتيجته السلبية فور وصول الركاب إلى أرض المطار، ويتم حظر دخول أي ركاب لا يحمل التحليل وإخطار كل الجهات من وزارة الطيران المدني وشركة ميناء القاهرة الدولي، بعدم التزام شركة الطيران - "الملزم الأول للركاب قبل إحضارهم من المطارات الخارجية" - بقرار الحكومة المصرية لتطبيق العقوبة الواردة عليها وفق قرار رئيس الوزراء الخاص بحظر الدخول.

وكانت سلطات المطارات المصرية، أعلنت أمس بدء تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر دخول القادمين من دول الخارج من دون تقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة "سلبي"، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.