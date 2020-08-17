مصر تكثف الجسر الجوي لإرسال المساعدات للبنان

واصلت مصر تكثيف الجسر الجوي المقرر لنقل المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة للجمهورية اللبنانية، إسهاماً من مصر في مساعدة الأشقاء اللبنانيين على تجاوز محنتهم الحالية.

يأتي ذلك بتوجيهات مـن الرئيس عبد لفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، استمرارًا للدور المصري الرائد.

وأقلعت طائرتين نقل عسكريتين محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في رحلتها السادسة.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية وجهت البعثة الدبلوماسية المصرية بلبنان باتخاذ اللازم نحو الاستمرار في استقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب اللبناني.

تأتي تلك المساعدات تضامناً مع الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف القاسية والحالة المعيشية الصعبة التي يعاني منها الشعب اللبناني جراء انفجار مرفأ بيروت.