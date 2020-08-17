زيارة وزيري دفاع قطر وتركيا إلى طرابلس تهدف لإنشاء قاعدة بحرية

قالت مصادر ليبية، إن الهدف من زيارة وزيري دفاع قطر خالد بن محمد العطية والتركي خلوصي آكار، الغامضة، إلى طرابلس اليوم، هو إنشاء قاعدة بحرية جديدة في مدينة الخمس الليبية شرق العاصمة، وتفقد الاستعدادات النهائية لذلك.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن "العطية" والوفد المرافق له، وصلوا إلى طرابلس.

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن وزير الدفاع القطري، وأكار وصلا اليوم، إلى طرابلس، في زيارة غير معلنة.

وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية أن برنامج زيارة أكار ونظيره القطري ستشمل أيضًا مناقشة الخطوات المتخذة حتى الآن، لإنشاء قاعدة بحرية تركية في مصراتة وقاعدة جوية في الوطية جنوبًا، غرب طرابلس.

وسيناقش الوزيران أيضًا سبل زيادة الدعم العسكري لحكومة فايز السراج وتعزيز المواقع غرب سرت.

وأكدت مصادر لقناة "218" الليبية، أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، سيصل إلى طرابلس الليبية، اليوم، في زيارة غير معلنة، لمناقشة عدد من القضايا مع مسؤولين في حكومة السراج.

وأضافت المصادر، أن 8 عسكريين ألمان بكامل عتادهم العسكري، وصلوا إلى مطار معيتيقة الدولي، أمس الأحد، على متن طائرة شحن عسكرية تابعة لسلاح الجو الألماني، حتى يتولوا مسؤولية حماية الوزير الألماني خلال زيارته لطرابلس.

اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين لبحث الأوضاع في ليبيا وسوريا

من جانبه، أجرى رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ركزا خلاله على الأزمة في ليبيا والأوضاع في سوريا.

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين": إن الاتصال ركز على الأزمة الليبية، وتم التأكيد مرة أخرى على ضرورة اتخاذ أطراف النزاع خطوات واقعية من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وبدء مفاوضات مباشرة، وفقًا لقرارات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510.