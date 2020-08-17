تعافي 13 حالة جديدة من كورونا بمستشفى الصدر ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الاثنين، تعافي 13 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد بمستشفى الصدر، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة تحت إشراف الدكتور إفرام ماجد مدير المستشفى.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن محافظ الإقليم يتابع مستجدات ملف فيروس كورونا أولًا بأول، وذلك لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة الصحية، مؤكدًا مواصلة الجهود التي تقوم بها مديرة الصحة بالمحافظة في التعامل مع تداعيات الفيروس.