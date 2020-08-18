مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثا ء 18 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:50

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:33

أذان العشاء 07:56

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:53

أذان الظهر 12:04

أذان العصر 03:42

أذان المغرب 05:40

أذان العشاء 08:04

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:50

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:35

أذان العشاء 07:59

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:47

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:34

أذان العشاء 07:58

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:48

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:33

أذان العشاء 07:56