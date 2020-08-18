مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة اليوم
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثا ء 18 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:50
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 06:33
أذان العشاء 07:56
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:53
أذان الظهر 12:04
أذان العصر 03:42
أذان المغرب 05:40
أذان العشاء 08:04
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:50
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:35
أذان العشاء 07:59
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:47
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:34
أذان العشاء 07:58
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:48
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 06:33
أذان العشاء 07:56