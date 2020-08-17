مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 17-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 17 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:50

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:34

أذان العشاء 07:57

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 03:56

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:28

أذان العشاء 07:48

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:52

أذان الظهر 12:04

أذان العصر 03:42

أذان المغرب 06:41

أذان العشاء 08:05

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر 03:57

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:34

أذان المغرب 06:34

أذان العشاء 07:55

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 03:57

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:31

أذان المغرب 06:31

أذان العشاء 07:51