مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 17-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:22 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 17 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:50
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 06:34
أذان العشاء 07:57
مواقيت الصلاة في سوهاج
أذان الفجر 03:56
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:28
أذان المغرب 06:28
أذان العشاء 07:48
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:52
أذان الظهر 12:04
أذان العصر 03:42
أذان المغرب 06:41
أذان العشاء 08:05
مواقيت الصلاة في المنيا
أذان الفجر 03:57
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:34
أذان المغرب 06:34
أذان العشاء 07:55
مواقيت الصلاة في أسيوط
أذان الفجر 03:57
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:31
أذان المغرب 06:31
أذان العشاء 07:51