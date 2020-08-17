رئيس "القابضة للمياه" يتفقد المراحل النهائية لمحطة معالجة الحبيل بالأقصر

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، اليوم الإثنين، المراحل النهائية لمشروع توسعات محطة معالجة مياه صرف صحي الحبيل بمدينة الأقصر، وبرفقته لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر، والمهندسين جمال الدين أحيد مستشار الشركة القابضة لقطاع جنوب الصعيد ومحى الدين أحمد رئيس قطاع التعاون الدولي بالشركة القابضة.

تأتي زيارة "رسلان" استمراراً للعمل في أهم المشروعات القومية لمعالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة الأقصر.

واطلع المهندس ممدوح رسلان مع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر على الموقف التنفيذي لبعض المشاريع القائمة حاليًا بالمحافظة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي، وموقف توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالغابات الشجرية والأعمال النهائية لمراحل التشغيل، وتوجه رسلان للتفقد والإطلاع على المشروع ومقابلة العاملين به وتوجيه الشكر لهم على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية لإنهاء الأعمال بالمشروع، وأكد على أهميته لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر.

وواصلت شركة مياه الأقصر أعمال التعقيم والتطهير المكثفة بكافة محطات المياه والخزانات المختلفة، ضمن خطط الدولة والحكومة لتعقيم كافة المنشآت الحيوية والخدمية للمواطنين، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث إنطلقت إدارة مياه الأقصر فى أعمال تعقيم وتطهير مقر محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل.

ونفذت إدارة السلامة والصحة المهنية والتطهير بالشركة أعمال التطهير والتعقيم لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبيل وشملت محطات رفع المياه الداخلة ومحطات رفع المياه المعالجة ولوحات التحكم والمكاتب الإدارية وقاعات الإجتماعات، استكمالاً للمنظومة العامة للتطهير الشامل ورفع معدلات الحماية بالمحطات والمقرات الإدارية وأماكن التعامل مع المواطنين.