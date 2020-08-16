إحالة 14 موظفا بـ"صحة الغربية" للتحقيق بسبب التزويغ

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، مرورًا مفاجئًا على الإدارة الصحيه بطنطا أول ومكتب صحة ثان، يرافقه أعضاء إدارة التفتيش المالي والإداري لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة المقدمة للمواطنين.

وبعد فحص دفاتر الحضور والانصراف، ثبت أن 14 موظفًا تركوا عملهم أثناء أوقات العمل الرسمية، وأمر "حميدة" باتخاذ اللازم حيال ذلك، وتحويل المخالفين للشؤون القانونية.

ووجه وكيل وزارة الصحة باتباع أساليب مكافحة العدوى، والاهتمام بنظافه المكان، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.