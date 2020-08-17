"التموين": القيمة الغذائية لرغيف الوزارة أفضل من المخابز الخاصة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أسباب تقليل حجم رغيف الخبز، فذكر أنه كانت هناك شكاوى واردة من مخابز الخبز البلدي بشأن إنتاجية الجوال الـ 100 كيلو، لذلك اقتضى الأمر تقليل الوزن إلى 90 جراما حتى لا يتم ظلم المخابز.

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هذا الأمر لن يؤثر بالسلب على مواصفات وجودة رغيف الخبز.

وأشار مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن القيمة الغذائية للرغيف في وزارة التموين أفضل من قيمة الرغيف في المخابز الخاصة.