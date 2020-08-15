التموين تطرح 4 فرص استثمارية لإنشاء مستودعات جديدة للمخزون الاستراتيجي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية البدء في طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية أغسطس الجاري، لبدء إنشاء المستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى، وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد.

وقال ‏‪‪‬الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الانتهاء من المواصفات الفنية للمستودعات الاستراتيجية، وجارى طرحها على كبار المطورين وأن التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المستودعات العملاقة تصل إلى 3 مليارات جنيه لكل مستودع استراتيجي بإجمالي تكلفة تقدر بـ 21 مليار جنيه لـ 7 مستودعات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه بالاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية علي مدار العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر، وأن إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل إلى 8 أو 9 أشهر‪ .‬

وكونت الوزارة لجان متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الإنشائية والصحية والفنية، وانتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الاستراتيجية.