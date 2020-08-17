عامر يكشف تفاصيل خطة إحلال وتجديد الميكروباصات: ليست ملزمة للسائقين

كشف المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تفاصيل خطة إحلال وتجديد الميكروباصات، فذكر أن خطة إحلال وتجديد الميكروباصات ستنفذها وزارة الصناعة مع الجهات المعنية، في ظل تجاوز معظم الميكروباصات وسيارات الأجرة 20 عاما، وبالتالي تكون غير مريحة للمواطن فضلا عن انخفاض عامل الأمان.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الخطة ستبدأ بعد 4 شهور بإحلال تدريجي للميكروباص عبر منح السيارة القديمة للدولة ومنح المالك أخرى جديدة عبر تقسيط مريح على عدد معين من السنوات.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن السيارات الجديدة ستعمل في الغالب بالغاز وهو ما يوفر نفقات للسائقين، كما أن قرار إحلال الميكروباصات ليست ملزمة للسائقين، فهي قرار اختياري وليس إلزاميا.