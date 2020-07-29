فرج عامر: مدينة الروبيكي حلم حققه السيسي للصناعة المصرية

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن افتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة الروبيكي، حلم حققته القيادة السياسية للصناعة المصرية، وسيحقق نقلة كبيرة فى الصناعة المصرية، وأنه إضافة كبيرة لتكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج، وأن كل الافتتاحات، تشعرك أنك تسير في الطريق السليم، وتأسيس للدولة الصناعية الحقيقة، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا من لجنة الصناعة بهذا الملف.

وأشار "عامر" فى تصريحات له، إلى أنه جرى افتتاح مصانع متقدمة جدا، وحققت النقلة المنشودة للصناعة المصرية في الغزل والنسيج، وأن هذه المصانع، تمثل طفرة كبيرة في هذا المجال، وأن مصر أصبحت تخطط تخطيطا مدروسا وليس عشوائيا، ونعرف ما نفعل، وتوجهاتنا واضحة، ونسير على أسس ثابتة.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بالعمالة، وأن تكون مدربة وعلى مستوى عال جدا من المهنية والاحترافية، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بإعطاء أولوية قصوى لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه قطاع الصناعة، باعتباره واحدا من أهم القطاعات التي يرتكز عليه اقتصاد أي دولة تريد أن تحقق معدلات نمو كبيرة في اقتصادها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح المدينة الصناعية بمدينة الروبيكي، وبدأت فعاليات الافتتاح، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم جرى عرض فيلم تسجيلى بعنوان: "خيوط الأمل".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأهم لأى صناعة مثل الغزل والنسيج وغيرها، كيفية إدارتها، قائلا: "الإدارة أهم حاجة.. مفيش هزار.. ومفيش دلع".

وأضاف الرئيس خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى: "القضية التى تواجه أى صناعة ومصانع الإدارة الجيدة والتواصل مع العمالة الموجودة فيها، والهدف من التواصل تحقيق النجاح، لأن التواصل المستمر مع القائمين على هذه المصانع يحقق النجاح، وحتى يعرف كل فرد دوره، وحتى لا تفشل هذه المؤسسات مثلما كان يحدث فى السابق".

وتابع السيسى: "علينا معرفة سبب تراجع المصانع خلال السنوات الماضية.. وعلشان تعرفوا أن النجاح واستمرار النجاح أمر مش سهل.. النجاح يحتاج إلى جهد ووقت والتزام.. يعنى عمالة المصنع 100 يجب أن يكونوا 100 فقط وليس 101 عامل.. وعلينا تأهيل العمالة وتدريبها والتأكد من تحقيق الأهداف على كل المستويات، وكل القطاعات داخل المصانع بشكل دوري.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى العمالة المصرية، مؤكدا على دور العمالة فى تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة داخل الدولة المصرية، من خلال حرصهم على الالتزام والانضباط والكفاءة، من أجل تحقيق المنشود فى ملف الصناعة.