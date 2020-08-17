ملتقى توظيفي لتوفير 1900 وظيفة بمشاركة 45 شركة بالقليوبية

اعلنت الإدارة المركزية للتدريب والمشروعات بالتعاون بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تنظيم "ملتقى توظيف" بمشاركة 45 شركة من القطاع الخاص وذلك بمركز شباب قها بإدارة شباب طوخ.

وعلى هامش ذلك تفقدت اليوم نانيس الناقوري، مدير الإدارة العامة للمشروعات من وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وعامر حمدي من إدارة الشباب بالمديرية الاستعدادات والتنظيمات بالمركز لاستقبال الملتقى.

ومن المقرر انعقاد الملتقى في النصف الثاني من شهر سبتمبر، كما أنه يسهم في توفير 1900 فرصة عمل للجنسين من الشباب الخريجين.

يأتي هذا برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة، وإشراف عام من معتز بالله سليمان مدير إدارة الشباب.