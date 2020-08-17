القومية للأنفاق: المواطنون لم يتحملوا مليما واحدا في إنشاء خطوط المترو

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الخط الثالث لمترو الأنفاق تكلف إنشاؤه 97 مليار جنيه، ويحتاج من 2 إلى 3 مليارات جنيه سنويًا للصيانة المستمرة، و200 مليون جنيه للصيانة بصفة شهرية، مؤكدًا أن الدولة تتحمل 100% من تكلفة الإنشاء وشراء القطارات.

وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن المواطن لا يتحمل مليمًا من هذه التكلفة، لكن تكاليف التشغيل والصيانة يجب أن يكون لها مردود على ثمن التذكرة.

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أن المترو، خاصة الخط الثالث مكيف، وهناك سيطرة أمنية كاملة سواء داخل القطارات أو خارجها أو على الأرصفة، كما أن مدة التقاطر بين القطار والآخر من دقيقتين إلى دقيقتين ونصف، وقد تصل أقصى مدة لـ 3 دقائق فقط، "نقدم خدمة مميزة جدًا".