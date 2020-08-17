"القومية للأنفاق"عن أسعار المترو: شوف العربية بتستهلك من أعصابك قد إيه

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن تحريك أسعار تذاكر مترو الانفاق كان ضروريا للغاية من أجل الحفاظ على تطوير المرفق، "لو واحد عنده عربية خاصة، وعاوز يروح العتبة من جسر السويس شوف هيستهلك وقت قد إيه، وهيستهلك من أعصابه قد إيه، وبنزين قد إيه؟".

وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن المواطن يستطيع ركوب مترو الأنفاق ويصل للعتبة في خلال 30 دقيقة، ويجلس في محطة مكيفة وقطار مُكيف وخدمة متميزة، ولا يتعرض لأي مضايقات، فضلًا عن شعوره بالأمان، كما أن هناك خطة كبيرة للنهوض بالخطين الأول والثاني.

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن الخط الأول لمترو الأنفاق تم إنشاؤه منذ 35 عامًا، والخط الثاني منذ 20 عامًا، ومن أجل العمل على الحفاظ على سعر التذاكر وعدم زيادتها في السابق تأثر المرفق بشدة وعانى من قلة أعمال الصيانة، موضحًا وضع خطط منذ عامين من أجل تطوير الخطين الأول والثاني.