"التعليم العالي": "اللي جايب 95% السنة دي صعب يدخل صيدلة"

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، إن يوم السبت المقبل، سيشهد بداية المرحلة الأولى للتنسيق، والتي ستستمر حتى الأربعاء من نفس الأسبوع.

وأضاف "عطا" خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أنه يجب على الطلاب التمهل قبل كتابة الرغبات ومشاورة أولياء أمورهم، بدلًا من التسرع والوقوع في المشكلات الناجمة عنه.

وتابع: "بعد إعلان النتيجة مفيش إعادة ترشيحات كليات للطالب تاني، لأنه يعتبر تنازل عن كليته لطالب تاني، وبالنسبة لتعديل الرغبات فإنه سيكون متاحًا من السبت إلى الأربعاء، ونحن كمكتب تنسيق سنكون ملزمين بآخر تعديل للطالب".

وأردف، أن ما يقرب من 31% من طلاب شعبة العلوم حصلوا على نسب تتجاوز 95%، مشددًا على أنه لا يمكن التنبؤ بنسبة النجاح التي تؤهل الطالب إلى دخول كلية الطب.

وواصل: "مع المجاميع العالية دي، صعب اللي جايب 95% يدخل كلية صيدلة، وياريت الأسرة تسيب الطالب يختار براحته، واللي عاوز يدخل كلية طب مثلًا يختار كل كليات الطب في المحافظات، والطالب اللي قدم في الجامعة الخاصة يا ريت ميقدمش في التنسيق، ويسيب فرصة لزميل تاني".