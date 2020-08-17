"القومية للأنفاق": الدولة تدعم تذكرة المترو بـ30% رغم تحريك الأسعار

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه بالرغم من تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق، إلا أن الدولة ما زالت تدعم التذكرة بنسبة تتراوح من 27% إلى 30%.

وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن الدولة مازالت تّدعم هذا المرفق الحيوي، "لو عملنا اشتراكات لأبنائنا الطلاب هنلاقي فيه نسبة التخفيض 98%، وهناك تخفيضات أيضًا لكبار السن في الاشتراكات"، مؤكدًا أن الدولة تساند وتدعم المستخدمين الدائمين للمترو.

وناشد رئيس الهيئة القومية للأنفاق المواطنين تجريب الخط الثالث لمترو الأنفاق ثم التعليق عليه من حيث "هل ثمن التذكرة يحقق الخدمة المطلوبة ولا لا؟.. شوفوا لو حد من جسر السويس عشان يروح العتبة أو العباسية هيستغرق وقت قد إيه، ودرجة الحرارة شكلها إيه في الشارع، وتوقيت الانتظار ما بين الوسيلة والأخرى".

وتابع: " نقدم الخدمة بسعر مناسب ومنافس لأي وسيلة مواصلات أخرى، إذا قارنا بين الكيف والنوع على حد سواء".